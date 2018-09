SGKK rät bei der Zahnspange zum "Fremdgehen"

Der Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK), Andreas Huss, ruft nun Eltern von Kindern, die eine Zahnspange brauchen, auch öffentlich dazu auf, zu grenznahen Kieferorthopäden auszuweichen. Grund ist, dass die Salzburger Kieferorthopäden einseitig den Vertrag zur "Gratis-Zahnspange" gekündigt haben - als einziges Bundesland. Lesen Sie hier die Liste, welche Zahnärzte empfohlen werden.

Die SGKK und die Salzburger Zahnärztekammer liegen im Clinch - seit jene 13 Kieferorthpäden, die einen Vertrag mit der SGKK hatten, um über diese die "Gratis-Zahnspange" anzubieten, diesen gekündigt haben. Wie geht es nun weiter?

Was sollen etwa Eltern tun, die mit ihrem Kind gerade eine Zahnregulierungs-Behandlung in Form der "Gratis-Spange" laufen haben? Huss' Rat: "Sie sollen mit ihrem Kieferorthopäden sprechen, ob er gewillt ist, die Behandlung zum Kassentarif fortzusetzen. Denn die Zahnärztekammer hat via Salzburger Nachrichten versprochen, die laufenden Behandlungen fortzusetzen. Denn jetzt hängen 1500 Kinder und Jugendliche in der Luft." Daher versuche die Kasse, dieses Versprechen der Zahnärzte in Form eines Vertrages zu gießen, sagt Huss: "Das hat mit Zahnärzte-Kammerpräsident Martin Hönlinger auch versprochen. Aber noch gibt es keinen schriftlichen Vertrag."

Huss: "In Salzburg kann man mit Zahnspangen sehr gut verdienen"

Der Grund, warum die 13 Kieferorthopäden aus dem Vertrag ausgestiegen sind, liegt für Huss auf der Hand: "Es geht ums Geld. Denn in Salzburg kann man offensichtlich mit Zahnspangen sehr gut verdienen. Das sehen wir an den Wahlarztabrechnungen. Da werden 5000 bis 7000 Euro für die Behandlung verlangt." Der Kassentarif liege aber bei 3600 Euro - und zwar österreichweit einheitlich. Huss kritisiert, dass in acht Bundesländern die Kieferorthopäden und Landes-Zahnärztekammern damit zufrieden seien, nur in Salzburg nicht.

Kasse fordert zum "Fremdgehen" in andere Bundesländer auf

Ein Novum ist, dass Huss nun praktisch zum "Fremdgehen" in andere Bundesländer aufruft, wie er unumwunden zugibt: "Wir empfehlen den Patienten, die neu beginnen und eine Zahnspangen-Behanldung mit Stufe 4 oder 5 brauchen, sich in anderen Bundesländern oder in Bayern umzusehen. Wir hatten schon Kontakt mit Kieferorthopäden in Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Bayern. Die freuen sich auf die Salzburger Patienten. Derzeit haben wir sieben Ärzte empfohlen, wir werden aber auch noch versuchen, da mehr Partner zu finden."

Tatsächlich findet sich mittlerweile auf der Homepage der SGKK eine eigene Liste, wo diese Ärzte im grenznahen Bereich zu finden sind. Rechtlich und abrechnungstechnisch sei dies kein Problem, betont Huss: "Die oberösterreichischen Kieferorthopäden haben ja schon einen Vertrag mit der GKK Oberösterreich. Und die rechnet dann mit uns ab." Ein Ausweichen nach Bayern sei ebenso möglich, sagt Huss - allerdings: "Mit einem bayrischen Kierferorthopäden, der interessiert ist, müssen wir als SGKK einen Vertrag machen. Da gab es aber schon konkrete Gespräche." Finanziell sei ein Ausweichen nach Bayern aber ohnehin unproblematisch, sagt der Kassenobmann: "Denn in Bayern ist die Zahnspange wesentlich billiger als bei uns. Die verlangen von Haus aus nicht mehr als 3600 Euro."

Huss: "5000 bis 7000 Euro pro Spange wird es nicht geben"

Wie geht es nun mittelfristig weiter? Huss hält ein Einlenken der Kieferorthopäden immer noch für möglich: "Ich glaube, dass die Zahnärztekammer pokern wird. Denn im Oktober gibt es bundesweite Nachverhandlungen bei den Zahnärzte-Tarifen. Es wird aber nicht sehr viel mehr Geld geben. Die 5000 bis 7000 Euro pro Spange, die sie haben wollen, wird es nicht geben," prophezeit er. Die Verhandlungen führe aber der Hauptverband und nicht die Gebietskrankenkassen, wie er einräumt.