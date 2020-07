Sichere Veranstaltungen trotz Corona: Land veröffentlicht Leitfaden

Aktuelle Auflagen zum Nachschlagen − Appell an die Eigenverantwortung.

Eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen (und damit vielleicht auch noch Gewinn zu machen), war schon ohne die Corona-Beschränkungen nicht einfach. Angesichts der aktuellen Einschränkungen herrscht bei vielen Organisatoren nun große Unsicherheit: Welche Regeln sind in Zusammenhang mit Covid-19 zu beachten? Welche behördlichen Auflagen gelten für Veranstaltungen in Salzburg? Antworten auf diese Fragen liefert nun ein neuer Leitfaden der Landessanitätsdirektion, der auf der Landeswebsite erhältlich ist.

"Mit größtmöglicher Vorsicht genießen"

"Veranstaltungen sind für die Gesellschaft, Kultur und Vereine lebensnotwendig. Nicht nur für das wirtschaftliche Überleben von Vereinen, Kultureinrichtungen und Freiwilligenorganisationen sind Veranstaltungen wichtig, sondern auch für den sozialen Austausch und das Zusammenleben im Land", weiß Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Dass größere Veranstaltungen seit 1. Juli wieder möglich sind, ist allerdings nicht ungefährlich. "Diese neue Freiheit sollten wir mit größtmöglicher Vorsicht genießen. Damit die Menschen auch sicher zusammenkommen können, geben wir den Veranstaltern einen Leidfaden in die Hand, um Covid-19- Ansteckungen bestmöglich vermeiden zu können", betont Haslauer.

Eigenverantwortung ernst nehmen

Bei allen Vorschriften spielt allerdings die Eigenverantwortung eine besonders wichtige Rolle. "Abstand halten, Händehygiene, gewohnte Rituale wie Hände schütteln und Umarmungen bis auf weiteres ablegen, darauf müssen wir in großen Gruppen besonders achten. Hier bringt mehr Vernunft und Hausverstand in dieser besonderen Situation auch mehr Sicherheit", erläutert Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.

Weitere Lockerungen am 1. August

Die aktuellen Beschränkungen sollen am 1. August weiter gelockert werden. Dann sind in geschlossenen Räumen mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde bis zu 1.000 Personen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen erlaubt, im Freiluftbereich bis zu 1.250 Personen. Das dafür vorgeschriebene Präventionskonzept muss allerdings bereits spätestens vier Wochen vor Beginn vorliegen. Ebenso muss ein Covid-19-Beauftragte genannt werden. Besondere Aufmerksamkeit im Konzept erfordern sensible Bereiche, wo viele Menschen unkontrolliert zusammenkommen wie Ein- und Ausgänge, Wartebereiche, Garderoben, WCs, Publikumsmessen und ähnliches. Dort gilt es, entsprechende Maßnahmen zu setzen, damit die Mindestabstände und Hygieneregeln eingehalten werden.



Fahrplan bei Besucherzahlen

Seit 1. Juli − Geschlossene Räume: bis 250 Personen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. Freiluftbereich: bis 500 Personen.

Ab 1. August − Geschlossene Räume: bis 500 Personen mit zugewiesenem und gekennzeichneten Sitzplätzen. Freiluftbereich: bis 750 Personen. Mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde und Covid-19-Präventionskonzept des Veranstalters bis 1000 Personen (geschlossener Raum), bis 1250 Personen (Freiluftbereich).

Mit 1. September steigen aus derzeitiger Sicht die Höchstzahlen auf 5000 (indoor) beziehungsweise 10.000 Personen (outdoor), wenn eine Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde vorliegt.

Quelle: SN