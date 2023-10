Die Jugend zu hören, heißt sie stärker machen

Es stimmt nicht, dass sie Politik nicht interessiert. Sie sind diejenigen, die gesellschaftliche Probleme ansprechen. Und die mitunter zu harten Bandagen greifen, um gehört zu werden. Die Jungen sind es, die letztlich auf der Staatsbrücke kleben, wenn gar nichts anderes mehr zu helfen scheint. Was sie demotiviert, ist das Desinteresse an ihren Anliegen, der Eindruck, ihre Bedürfnisse seien nicht wichtig. In diesem Fall wenden sie sich ab und sagen: Danke, dann eben ohne mich.

Dass junge Leute sich beteiligen, wenn sich die Chance bietet, zeigt sich am Beispiel Jugendreport. Die Zahl derer, die sich durch die 36 Fragen ackern, steigt mit jedem Jahr. Heuer will der Landesjugendverein Akzente die 3000er-Marke knacken. Bis Jänner heißt es, sich zu artikulieren.

Die Ergebnisse aus dem Vorjahr räumen übrigens auch mit dem einen oder anderen Vorurteil auf - dass die Jungen politikverdrossen wären, zum Beispiel. Das stimmt nicht.

77 Prozent sagten im Vorjahr, dass Gemeinden junge Menschen fragen sollen, was sie wollen. 73 Prozent finden die Teilnahme an Wahlen wichtig und 64 Prozent finden, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Gleichzeitig gibt aber nur ein Drittel an, sich mit Politik auszukennen - und nur ein verschwindender Teil von sechs Prozent hat das Gefühl, in der Gesellschaft mitbestimmen zu können.

Darin lässt sich ein klarer Auftrag an die Politik ablesen - nicht nur im Hinblick auf das Superwahljahr 2024.