Sieben Bewerber für ärztliche Leitung im Krankenhaus Schwarzach

Das Klinikum Schwarzach schrieb die Stelle zum zweiten Mal aus. Die Abteilung für Innere Medizin könnte künftig geteilt werden.

Nach der Neuausschreibung des Postens der ärztlichen Leitung habe das Klinikum in Schwarzach mehrere vielversprechende Bewerbungen bekommen, heißt es vonseiten des Spitals. Das Krankenhaus habe die Unterlagen von sieben Bewerberinnen und Bewerbern, die in internen Hearings gesichtet wurden, an den Landessanitätsrat weitergeleitet.

Der nächste Schritt in der Bestellung der ärztlichen Leitung ist ein Hearing durch den Sanitätsrat. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Das Klinikum hatte sich vergangenen Sommer von seinem ärztlichen Leiter Andreas Valentin ...