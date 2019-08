Für eine Gewerbefläche in der Schallmooser Hauptstraße blätterten Investoren aus Tirol rekordverdächtige 1658 Euro pro Quadratmeter hin - sind jetzt aber auf der Suche nach einer neuen Nutzung.

Dass Grundstücke für den Wohnbau in der Landeshauptstadt Rekordpreise erzielen, ist bekannt: Die SN berichteten bereits 2017 von einer Fläche in Morzg, für die 2000 Euro/m22 hingeblättert wurden. Wie sich aber zeigt, bewegen sich die Preise von einzelnen Gewerbeflächen in ...