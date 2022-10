Siegerprojekt für Um- und Neubau der Volksschulen Lehen steht fest

Ab 2027 wird es in den beiden Volksschulen in Salzburg-Lehen "Lernhäuser" geben. Junge und ältere Kinder lernen dort mit- und voneinander. Die Stadt investiert in das Projekt 35 Millionen Euro.

Es wird das größte Bildungsbauprojekt für eine städtische Volksschule und einen Kindergarten in der Stadt Salzburg seit der Errichtung des Bildungscampus in Gnigl. Diesmal geht es um den Stadtteil Lehen. Die Volksschulen Lehen 1 und 2 werden im Kern saniert und bekommen einen Erweiterungsbau. 540 Kinder aus 27 Nationen werden dort derzeit unterrichtet. Außerdem wird der Kindergarten in der Franz-Martin-Straße um einen Holzbau erweitert. Insgesamt investiert die Stadt 35 Millionen Euro. Siegerprojekt war auch Lieblingsprojekt der Schulleiterin ...