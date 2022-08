Sind Luxusprojekte schuld? Landesrat lässt Aufräumarbeit nach Unwetter im Pinzgau stoppen

Anrainer der betroffenen Grubingsiedlung in Hollersbach hatten schwere Vorwürfe erhoben. Die Verbauung, etwa durch Luxusprojekte am Pass Thurn, führe zu Unwetterschäden im Tal. Nun greift Josef Schwaiger ein.

Nach den Schäden durch Unwetter in der Grubingsiedlung in Hollersbach haben Anrainer in einem ORF-Bericht laute Kritik geübt, dass Chalet-Projekte wie Alpschwendt oder Six Senses am Pass Thurn der Grund dafür seien, zumal hier auch Wald gerodet worden sei. Das Wasser könne nicht mehr im Boden versickern. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) sagte am Mittwoch, die Sicherungsmaßnahmen in dem Bereich würden fortgesetzt, alle anderen Aufräumarbeiten aber unverzüglich gestoppt, bis die Verschuldensfrage geklärt sei. Er habe einen Professor der Universität für Bodenkultur ...