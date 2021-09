Sitzenbleiber im Heimunterricht

Corona als psychologisches Trauma in Familien. Eltern melden nun sogar die schwächsten Schüler vom Unterricht ab, sagen entsetzte Pädagogen.

421 Schüler und Schülerinnen - viermal so viel wie vor Corona - werden in Salzburg im noch jungen Schuljahr zu Hause unterrichtet. Ihre Verteilung auf bestimmte Schultypen lässt gewisse Rückschlüsse auf den Schwierigkeitsgrad des häuslichen Unterrichts zu: 251 Kinder sind im Volksschulalter, 127 würden eine Mittelschule besuchen, fünf Jugendliche haben sonderpädagogischen Bedarf. Lediglich 21 Schüler wurden von einer AHS abgemeldet. 42 Prozent der abgemeldeten Schüler leben im Flachgau, zehn Prozent in der Stadt.

Die Schulverwaltung steht dem Phänomen ...