Skurrile Stichwahl in Bayern: Reine Briefwahl, ausgezählt wird mit Schutzmasken

Corona-bedingt steigen am Sonntag die Stichwahlen bei den bayrischen Kommunalwahlen unter besonderen Vorzeichen. Politisch verspricht das schwarz-grüne Duell um den Landrats-Posten in Berchtesgadener Land Spannung. In Bad Reichenhall könnte es außerdem erstmals eine Oberbürgermeisterin geben.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Nichts geht mehr ohne Schutzkleidung: Wahlen in Zeiten von Corona.