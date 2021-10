Salzburg steuert auf einen massiven Pflegemangel zu. Vor allem Fachkräfte werden in den kommenden Jahren händeringend gesucht. Doch schlechte Bezahlung und die enorme Belastung im Job lassen das Image der Pflege leiden. Was kann man dagegen tun? Verfolgen Sie den SN-Bildungstalk am 11. Oktober 2021 um 18 Uhr live!

Im SN-Bildungstalk bei Katharina Maier diskutieren Babette Grabner (Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Salzburg), Johanna Harb (Schulleiterin der Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas) und Alexandra Grabisna, Pflegestudentin an der FH Salzburg. Live am 11. Oktober um 18 Uhr!