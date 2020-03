SN-Diskussion: Zweitwohnsitze und Tourismus - wie geht es weiter?

Die SN laden am Mittwoch, 11. März, zu einer Podiumsdiskussion in Zell am See. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie soll es mit Zweitwohnsitzen und touristischen Projekten weitergehen?

SN/gerald lehner Zweitwohnsitze in Neukirchen im Pinzgau.

Seit Monaten wird in Salzburg über Zweitwohnsitze, Aparthotels und touristische Projekte heftig diskutiert. Die Landesregierung hat strengere Bewilligungsverfahren angekündigt und plant Abgaben für Zweitwohnsitze und leer stehende Wohnungen. Das wirft zahllose Fragen auf, weshalb die SN zur Podiumsdiskussion laden: Wie geht es mit touristischen Projekten im Land weiter?

Mittwoch, 11. März, 19 Uhr

Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

Teilnehmer am Podium:

Josef Schwaiger (ÖVP), Landesrat für Raumordnung

Andreas Wimmreuter (SPÖ), Bürgermeister von Zell am See

Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Alpenvereins Österreich

Stefan Kröll, S2plus GmbH, Projektentwickler und Bauträger

Siegfried Kainz, Rechtsanwalt

Stefan Passrugger, Sprecher der Salzburger Tourismusmanager

Moderation: Stefan Veigl, SN-Lokalredaktion

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich: www.sn.at/reservierung Telefon: 0662 / 83 73-222 (Kundenservice der SN).

