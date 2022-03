Der bayerische Unternehmer Max Aicher will am Messegelände ein neues Stadion bauen. Während der Fußball-Club Austria Salzburg von diesem Projekt angetan ist, winkt die Stadt Salzburg ab. Unter der Leitung von SN-Redakteur Thomas Gottsmann diskutieren zu diesem brisanten Thema Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner und Austria-Präsident Claus Salzmann. Zu sehen im Livestream am Donnerstag, 31. März 2022, 18.00 Uhr.