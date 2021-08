Die pinke Landesrätin über Klientelpolitik, Ambitionen und warum trotz ständig steigender Preise im Wohnbau ihre Politik die richtige sei.

Interimistisch führt sie die Neos in Salzburg bereits. Im Herbst wird sie offiziell die pinke Parteichefin und Nachfolgerin von Sepp Schellhorn. "Sein" Café am Mönchsberg hat sich Andrea Klambauer als Kulisse für das SN-Sommergespräch ausgesucht. Um ein wenig "über den Dingen" zu stehen, meint sie mit Blick auf die Stadt, die darunter zu Füßen liegt - nach dem 20-minütigen Spaziergang von ihrem Büro auf den Mönchsberg. Als stiller Zuhörer sitzt ihr Büroleiter an ihrer Seite.



Sie sind Wohnbaulandesrätin. ...