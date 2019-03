Am Sonntag wird in allen 119 Gemeinden gewählt. Nicht nur in der Stadt wird es eng und spannend. Das SN-Wahlstudio sendet ab 15 Uhr live.

In der Stadt Salzburg steht die langjährige Mehrheit für Rot-Grün auf der Kippe, in vielen Gemeinden zeichnen sich spannende Duelle um den Bürgermeistersessel ab. Am Sonntag geht es in Salzburg politisch um alles, und die SN bieten dazu ein umfassendes Informationspaket an. Auf der SN-Homepage www.sn.at werden in einem Liveticker die aktuellsten Ergebnisse präsentiert und ab 15 Uhr sendet auch das SN-Wahlstudio auf www.sn.at. Chefredakteur Manfred Perterer und Stefanie Schenker (Chefin vom Dienst) analysieren mit Experten die Ergebnisse und holen Reaktionen ein. Drei Teams des Regional-TV-Senders RTS sorgen für Liveeinstiege im SN-Wahlstudio aus Gemeinden im ganzen Land. Quelle: SN