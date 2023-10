So ticken die Bio-Kunden heute

So wie ihr geht es heuer vielen Besuchern. Christine Kohlbacher versteht aber auch die Produzenten. "Wir sind mit Biobauern gut bekannt und wissen daher auch, welcher Aufwand dahintersteckt", sagt sie. Und dass man sich das leisten können müsse. Ein Blick in die RollAMA-Zahlen zeigt es klar: Mit rund 457 Millionen Euro haben die österreichischen Kundinnen und Kunden heuer in den ersten sechs Monaten um 5,8 Prozent mehr für Bioprodukte ausgegeben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nur: Bekommen haben sie weniger für ihr Geld, was der Teuerung geschuldet ist.