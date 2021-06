Noch 18 Tage - dann starten die Frauenhäuser in Salzburg mit einem neuen Konzept und einem neuen Betreiber. Die offizielle Übergabe des Frauenhauses Salzburg an die Bietergemeinschaft Viele gGmbH und Jugend am Werk erfolgt am 1. Juli. Tatsächlich ist der Übergang aber ein laufender Prozess, der bereits im Gang ist und in den Tagen vor dem Übergabedatum abgeschlossen sein soll.

"Da geht es ja auch um fallspezifische Fakten, juristische Termine - sämtliche relevanten Details pro Frau, die wir ...