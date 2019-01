Vom Flughafen bis zum Zoo werden jährlich üppige Boni ausbezahlt. In manchen Betrieben dürfen sich auch Mitarbeiter freuen.

Wie hoch darf die Prämie für einen Vorstand oder Geschäftsführer in einem Unternehmen sein, das teilweise oder zur Gänze in Besitz des Landes steht? Welche Kriterien müssen am Ende des Jahres erfüllt sein, damit das finanzielle Zuckerl gewährt wird?