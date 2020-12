So schaut der Corona-Fahrplan in Salzburg aus

Wer eine Bescheinigung an der Teilnahme am zweiten Massentest vom 15. bis 18. Jänner 2021 vorweisen kann, für den gelten die harten Lockdown-Bestimmungen ab dem 18. Jänner nicht mehr.

"Der von der Bundesregierung neuerlich verhängte harte Lockdown ist leider als letzte Konsequenz nötig, es gibt jedoch mit den ausgeweiteten Corona-Testungen und der baldigen Verfügbarkeit eines Impfstoffes große Hoffnung, eine möglichst gute Ausgangslage im neuen Jahr zu schaffen", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zu den am Freitag bekannt gewordenen verschärften Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

Bis der Impfstoff mit Start am 26. Dezember verfügbar sei, stünden der Bevölkerung aber noch einige sehr herausfordernde Wochen bevor, "so ehrlich muss man sein", betont der Landeshauptmann. Die Verschärfungen gelten vom 26. Dezember bis zum 24. Jänner. Wer im Jänner an den Massentests teilnimmt, der soll dafür mit kleinen Lockerungen wie erlaubten Treffen mit anderen Haushalten tagsüber belohnt werden. Wer sich nicht testen lässt, wird weiterhin den ganztätigen Ausgangsbeschränkungen unterliegen und muss dort, wo sonst Nasen-Mundschutz vorgeschrieben ist, eine FFP2-Maske benützen.

Seilbahnen dürfen ab 24. Dezember öffnen - Skihütten bleiben zu

Er habe sich dafür eingesetzt, dass Seilbahnen und damit die Skigebiete ab 24. Dezember öffnen können, erklärt Haslauer und er fügt hinzu: "Allerdings wird es voraussichtlich keine Hüttenausspeisung, also kein Take-Away geben."

Nach Weihnachten soll es gelingen, zunächst die Zahlen der täglichen Neuinfektionen herunterzudrücken. Mithilfe der Massentests erhofft man sich das Halten eines niedrigen Niveaus bei den Neuinfektionen. Eine schrittweise Rückkehr zur Normalität soll dann die Impfkampagne bringen.

Vom 26. Dezember bis zum 24. Jänner wird es einen neuen verschärften Lockdown geben. Vom 26. Dezember bis zum 17. Jänner bleiben Handel und körpernahe Dienstleistungen geschlossen. Ausnahmen sind wie gehabt der Lebensmittelhandel, Apotheken und andere Ausnahmen. Die Schulen werden vom 7. Jänner bis zum 17. Jänner ins Distance Learning gehen.

Ab 18. Jänner soll dann nicht nur der Handel, sondern auch die Gastronomie wieder öffnen dürfen.

Quelle: SN