So soll das neue Salzburger Unfallkrankenhaus aussehen

Das Unfallkrankenhaus am Franz-Rehrl-Platz in Salzburg hat als Gebäude ein Ablaufdatum, als medizinische Einrichtung wird das UKH unter neuem Namen in einem neuen Gebäude fortgeführt. Und zwar auf dem Gelände der Landeskliniken

SN/salk Das Haus B – so sieht die Visualisierung des geplanten Gebäudes aus (Perspektive: Spitalsgelände).