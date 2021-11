So viele Wegweisungen wie noch nie in Salzburg - aber: "Gewalt ist nicht gestiegen", betonen Expertinnen

90 Prozent der Fälle von familiärer Gewalt finden im Dunkelfeld statt. Durch den medialen Fokus auf das Thema ist während der Pandemie das Bewusstsein in der Gesellschaft und damit auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, gestiegen.

SALZBURG. 750 Annäherungs- und Betretungsverbote und damit "so viele wie noch nie" habe es heuer bisher in Salzburg gegeben, berichtet Christina Riezler vom Gewaltschutzzentrum. Die Expertin rechnet damit, dass die Zahl bis Jahresende auf 800 steigen wird. Und: Sie und ihr Team haben rund 1400 Menschen zum Thema Gewalt in der Familie beraten - das sind um 200 mehr als im Vorjahr.

Eine Steigerung um 30 Prozent verzeichnet die Polizeistatistik heuer bei Kontakt- und Annäherungsverboten. Martin Kaltenegger von ...