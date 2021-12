So wird Salzburg die Energiewende nicht schaffen

Windräder sollen auch in Salzburg einen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Umsetzung ist ein Trauerspiel. Ein Landesrat allein kann das nicht ändern.

Salzburg muss in Sachen Windkraft in die Gänge kommen. Noch immer dreht sich kein einziges großes Windrad im Bundesland. Das Ziel, bis 2030 zumindest 25 solcher Anlagen in Betrieb zu haben, ist kaum noch erreichbar.

Diese Woche präsentierte ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger den mit Spannung erwarteten Vorrangzonenplan. Darin enthalten sind elf Standorte, verteilt auf alle Bezirke. Unternehmer, die dort Windparks errichten wollen, dürfen sich erwarten, dass sie gute Chancen auf eine Genehmigung haben, und sie ersparen sich einige langwierige ...