Soll die Salzburger SPÖ die blaue Karte zücken?

Gerald Forcher ist eine Zukunftshoffnung der Salzburger SPÖ. Er drängt darauf, das Verhältnis zur FPÖ zu normalisieren - und äußert sich erstmals zur Nachfolge von Walter Steidl.

Im Bund hat Pamela Rendi-Wagner die SPÖ übernommen. In Salzburg steht der Umbruch noch bevor. Wie kommt die SPÖ aus ihrem chronischen Tief? Die SN sprachen mit Gewerkschafter und LAbg. Gerald Forcher.

Die SPÖ verliert vor allem an die FPÖ Wähler. Tut sie sich deshalb so schwer in ihrer Haltung zur FPÖ? Ich bin seit Kurzem im Landtag und schaue, dass ich zu allen Parteien ein gutes Verhältnis habe. Das sind ja alles demokratisch gewählte Parteien. So habe ich als Europasprecher kürzlich ÖVP- Altlandeshauptmann Schausberger um einen Termin gebeten, weil der ja dem Ausschuss der europäischen Regionen vorsteht. Ich verstehe mich auch mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek gut und tausche mich regelmäßig mit ihr aus. Aber das gilt für Vertreter aller Parteien, weil mir der Kontakt zu allen wichtig ist.