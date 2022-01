Sollen Lifte für Windräder weichen?

Der Naturschutzbund fordert, dass Leitungen als Ausgleichsmaßnahme für Windräder abgebaut werden sollen, um Vogelarten zu schützen.

Ende November hat das Land ein neues Entwicklungsprogramm (LEP) vorgelegt, das künftig die Leitlinien in der Raumordnung vorgeben soll. Im Laufe des Hörungsverfahrens sind 105 Stellungnahmen abgegeben worden. Eine davon stammt vom Naturschutzbund. Und die fällt überaus kritisch aus. "Das Desaster darf nicht prolongiert werden", heißt es in dem Schreiben, etwa unter Verweis auf das umstrittene Luxus-Chalet-Projekt am Pass Thurn. Der Vorsitzende Winfrid Herbst bezeichnet den Entwurf als mutlos. "Es ist einfach eine Fortschreibung." Nach dem Motto: "Tun wir weiter ...