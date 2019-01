Sonja Hammerschmid setzt sich zur Wehr

Wegen ihrer Nichtberücksichtigung bei der Salzburger Rektorenbestellung schaltet die Ex-Ministerin den Arbeitskreis für Gleichbehandlung ein.

"Ich war mehr als überrascht." So reagierte Sonja Hammerschmid, Ex-Bildungsministerin, ehemalige Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und Ex-Präsidentin der -Rektorenkonferenz, auf den Umstand, dass sie bei ihrer Bewerbung für das Rektorat der Uni Salzburg nicht auf den Dreiervorschlag des Senats kam. Auf diesem Vorschlag finden sich, wie berichtet, der Arbeitsrechtler Rudolf Mosler, die Linzer Vizerektorin Brigitte Hütter und der Klinikchef und Ex-Präsident der Uni Lübeck, Hendrik Lehnert. Hammerschmid hat von ihrer Nichtberücksichtigung aus den SN erfahren. "Obwohl mein Name sich auf dem Vorschlag der Findungskommission gefunden hat, hat der Senat mich ignoriert. Mich würde die Begründung interessieren", sagt sie.