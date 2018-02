"Sound of Salzburg": An 100 Plätzen wird Geschichte hörbar

Das Projekt "Audiovisueller Atlas" will Geschichte hörbar machen: In drei thematischen Rundgängen können Interessierte viel über die Geschichte der Stadt Salzburg erfahren.

Mitten im Zweiten Weltkrieg, ihr Mann war an der Front, erlebte die Salzburgerin Berta Wagner eine märchenhafte Romanze. Bei einem Promenadenkonzert hatte sie sich in den Posaunisten verschaut - nicht wissend, dass ihr der Schwarm schon bald in der Rainerstraße vor dem Mirabellkino begegnen sollte. Er wollte sich einen Film anschauen, sie war vor einem Regenguss geflüchtet. Es funkte. Die beiden zogen sich in die letzte Kinoreihe zurück. "Da hat er mei Handerl g'halten, so hat es angefangen", schilderte Wagner während eines Interviews zum NS-Projekt des Stadtarchivs.

Tondokumente wie diese sind nun online hörbar und laden zu einer akustischen Entdeckungsreise durch Salzburgs Geschichte ein. Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit des Stadtarchivs mit der Österreichischen Mediathek im Technischen Museum in Wien, die seit zwei Jahren einen audiovisuellen Atlas zu Österreichs Geschichte erstellt.

Auf einer digitalen Österreichkarte sind 500 Töne und Videos abrufbar. Als erstes Archiv ist das Salzburger Haus der Stadtgeschichte Teil des Projektes. "Wir verfügen über 800 Stunden an Tondokumenten zur Geschichte Salzburgs vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart", erklärt Archivleiter Peter Kramml. In einem ersten Schritt wurden 100 Audiodokumente eingebracht. Sie stammen aus Privatbesitz oder aus Interviews mit Zeitzeugen, deren Schilderungen Geschichte lebendig werden lassen. So erzählt etwa eine Salzburgerin wie sie als Neunjährige den Beginn des Ersten Weltkriegs erlebt hat oder wie sich ihre Mutter während des Krieges in der Metzgerei in der Steingasse um Pferdefleisch angestellt hat.

Auch sehr persönliche Geschichten sind zu hören. Rosa Edinger erzählt etwa, wie sie ab 1957 ihren Greißlerladen in der Riedenburg geführt hat.

Ausgewählte Dokumente sind in drei virtuellen Stadtrundgängen zum Thema Frauen, Migration und Feuerwehrgeschichte zusammengefasst. In den nächsten Monaten werden 50 Tondokumente aus dem Stadtarchiv zum Anschlussjahr 1938 online gehen.

Nicht im alten Mirabellkino, sondern im Kino im Maxglan der 1950er Jahre spielt die Geschichte zu einem Tondokument, das den für Kultur zuständigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) besonders erheitert hat. Zeitzeuge Wolfgang Mitterecker beschreibt darin seine ersten Kinoerlebnisse. Bei seinem ersten Besuch bezahlte er drei Schilling, verließ das Kino allerdings schon nach der Wochenschau - nicht wissend, dass der eigentliche Film erst nach der Wochenschau beginnt.

Unvergessen ist für Mitterecker ein Kostüm- und Degenfilm mit der französischen Filmlegende Jeanne Moreau. "Den hat damals die ganze Klasse drei Mal angeschaut", erzählt Mitterecker. In einer Szene habe man für wenige Sekunden die Brüste der Schauspielerin gesehen. "Das war eine Sensation." Denn in den Illustrierten jener Zeit seien die heiklen Stellen stets von einem schwarzen Zensurbalken verdeckt gewesen.

Hier einige Hörbeispiele: