Sozialmieten in der Stadt Salzburg droht dritte Erhöhung

Die Teuerung beschert der ärmsten Mieterschicht gleich drei gesetzliche Mieterhöhungen in einem Jahr. Die Stadt fängt das nur halbherzig auf.

Es sind die günstigsten Wohnungen, die die Stadt Salzburg zu bieten hat. In 1704 stadteigenen Wohnungen gelten gesetzlich geregelte Mieten, die auf dem Salzburger Immobilienmarkt ohne Vergleich sind. Es handelt sich oftmals um optisch ansprechende Altbauten - wie die ältesten Gemeindewohnungen an der Plainstraße aus 1922 oder die Gevierte in Lehen rund um Rosengasse, Liliengasse und Nelkenstraße -, die zwischen 4 und 8 Euro je Quadratmeter Miete kosten. Dazu kämen jedoch spürbare Betriebs- und Erhaltungskosten - und die gesetzlichen Mietzinserhöhungen ...