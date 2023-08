Sozialminister auf Salzburg-Tour: Johannes Rauch startet mit Besuch des inklusiven Feriencamps der Caritas

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) absolviert einen Salzburg-Tag. Neben einem Besuch der Caritas-Einrichtungen verteilt er Lebensmittel mit der Flachgauer Tafel und trifft sich mit Freiwilligen der Sportunion zu einer gemeinsamen Radtour.

Umfassende Inklusion von Menschen mit Behinderung beginnt schon im Kleinkind- und Schulalter. Wie die Förderung von Kindern im Alltag aussehen kann, hat sich Sozialminister Johannes Rauch am Freitag gemeinsam mit der stellvertretenden Direktorin der Caritas Salzburg, Andrea Schmid, beim Besuch des ICamps in Salzburg-Süd angesehen.

"Menschen mit Behinderungen sind ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Es ist großartig, wie Kinder im ICamp lernen, die Stärken in den Vordergrund zu stellen und einander zu unterstützen - ganz unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht", findet Sozialminister Rauch.

Um Kindern mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, hat das Sozialministerium in den vergangenen Monaten Verbesserungen auf den Weg gebracht - etwa die Vereinheitlichung der persönlichen Assistenz in allen Lebensbereichen oder die Anhebung des Alters für die Prüfung Arbeitsfähigkeit.

In den inklusiven Feriencamps der Caritas erleben Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spannende Sommerwochen und erhalten inklusive Ferienbetreuung. Bei Museumsbesuchen, im Freibad und bei verschiedenen Workshops können sie gemeinsam ihre Freizeit genießen und Barrieren abbauen.

Als Anschlusstermin besuchen Rauch und Team an ihrem Salzburg-Tag das Dorf St. Anton der Caritas in Bruck an der Großglocknerstraße. Nachmittags verteilt er Lebensmittel mit der Flachgauer Tafel in Koppl und trifft sich zu einer gemeinsamen Radtour mit Freiwilligen der Sportunion.