Sozialzentrum baut aus: Anrainer kritisieren Verbauung von Garten

Für Demenzpatienten soll ein neues Tagesbetreuungszentrum gebaut werden. Widerstand kommt vor allem deshalb, weil ein Garten verbaut werden soll.

Das denkmalgeschützte Haus Grazer Bundesstraße 6 in Gnigl wurde vor 150 Jahren errichtet - und ab 1884 als Spital St. Anna genutzt. Mittlerweile betreibt die Diakonie dort ein Tagesbetreuungszentrum für Demenzerkrankte - im Auftrag der Stadt, der das Haus gehört. Nun will die Stadt das angebaute Nebengebäude (Grazer Bundesstraße 8), das nicht unter Denkmalschutz steht, teils abreißen. An dessen Stelle soll ein Neubau kommen, in den das Tageszentrum übersiedeln soll. Dafür wird auch ein Teil des Gartens verbaut. Denn laut ...