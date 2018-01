Spendenaffäre: Landesrat Hans Mayr steht vor dem Rücktritt

Der Salzburger Wohnbaulandesrat soll dem Vernehmen nach am Montagnachmittag zurücktreten. Brigitta Pallauf soll Landesrätin werden, Josef Schöchl neuer Landtagspräsident.

Seit Wochen beschäftigt die Salzburger Landesregierung die Causa Hans Mayr. Der Wohnbaulandesrat soll für seine im April 2016 gegründete Partei - die Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) - Spenden und Kreditbürgschaften aus der Baubranche erhalten. Mayr hatte seine Version der Dinge mehrmals gewechselt. Mitte November 2017 dementierte er die Vorwürfe vehement. "Kompletter Blödsinn", sagte Mayr auf eine Anfrage der SN. Zwei Wochen später sprach Mayr von Spenden in Höhe von 500 bis 1000 Euro. Kurz vor Weihnachten räumte der Goldegger Politiker dann in einem Interview ein, dass Baufirmen auch für Kredite zur Finanzierung seines Wahlkampfes bürgen würden. Allerdings gebe es keinen Zusammenhang mit der Wohnbauförderung.

Rücktritt nicht ganz freiwillig

Die Koalition aus ÖVP und Grüne sieht sich jetzt aber zum Handeln gezwungen, bevor Mayrs Ultimatum abläuft und er am Mittwoch im Landtag seine Bürgen nennen muss. Laut seinem Anwalt sollen drei von acht Darlehen für die Partei aus der Baubranche kommen. Die Kreditsumme der Baufirmen zusammengerechnet: 72.000 Euro.

Bereits am 20. Dezember kurz vor Weihnachten wurde Mayr von Regierungskollegen ein freiwilliger Rücktritt nahe gelegt. Zu Jahresbeginn wurde dann publik, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in dieser Causa ermittelt. Am Mittwoch sollen die ersten Einvernahmen stattfinden.

Am Montag trat der ÖVP-Landtagsklub in der Parteizentrale in der Merianstraße zusammen. Vor allem Grünen-Chefin LH-Stv. Astrid Rössler hat einen weiteren Verbleib von Hans Mayr in der Regierung nicht mehr akzeptiert. Die Grünen haben in der Vorwoche bereits einen Vorstandsbeschluss gefasst, wonach für eine weitere Zusammenarbeit mit Hans Mayr "keine Vertrauensbasis" mehr gegeben war. Für 16 Uhr ist eine Pressekonferenz anberaumt. Hans Mayr wird darin dem Vernehmen nach seinen Rücktritt verkünden. Mayrs Posten als Landesrat soll die Landtagspräsidentin persönlich, Brigitta Pallauf, übernehmen. An ihre Stelle als neuer Landtagspräsident tritt wohl ein geübter Abgeordneter, nämlich der ÖVP-Verkehrssprecher Josef Schöchl.

SN/apa Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) soll Mayr als Landesrätin für Wohnbau und Verkehr beerben.

Der siebte Regierungssitz steht nach dem völligen Ausscheiden des ehemaligen Team Stronach (Mayr trat 2015 aus dem Team Stronach aus) nun der ÖVP zu. Pallauf wird vorerst nur kurz Landesrätin sein. Am 22. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Was mit Hans Mayrs Partei - der Salzburger Bürgergemeinschaft - passiert, ist noch nicht klar.

SN/christian sprenger Landesveterinärdirektor Josef Schöchl (ÖVP) soll statt Pallauf Landtagspräsident werden.

(SN)