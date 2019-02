Sperre des Neutors ist der Aufreger im Wahlkampf

Knalleffekt knapp vor der Wahl. SPÖ, Grüne und Neos wollen eine Sperre des Neutors für den Autoverkehr. Der amtierende ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner ist strikt dagegen. Und wofür stehen die Parteien sonst noch?

Im Wahlkampf sprießen die Ideen. Wir haben die im Gemeinderat vertretenen Parteien mit fünf Stichworten konfrontiert und zusammengefasst, was sie dazu zu sagen haben.





Massentourismus

Qualität vor Quantität im Tourismus: Darin sind sich alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einig. Abweichungen gibt es in der Intensität der Maßnahmen gegen das Phänomen: Während die ÖVP die Reisebusse mit einem Vignettensystem steuern will, fordert NEOS eine Obergrenze von 30.000 Bussen im Jahr und eine Maut von 500 Euro pro Bus. Ähnlich die SPÖ, die die Höhe der Maut wie in Florenz von den Abgaswerten abhängig machen würde. SPÖ und Bürgerliste fordern außerdem die Ausarbeitung eines Tourismuskonzepts - unter Einbeziehung der betroffenen einheimischen Bevölkerung. Christoph Ferch (Liste Salz) sagt, er hat ein Konzept in der Lade, wie sich über eine Busmaut von 250 Euro pro Bus in acht bis zehn Jahren eine Busgarage im Kapuzinerberg finanzieren ließe.