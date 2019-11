Spitalsreferent übergibt eigenes Gutachten an Staatsanwaltschaft

Nach einer Anzeige zu den Putzverträgen in den Landeskliniken legt Christian Stöckl der Staatsanwaltschaft ein eigenes juristisches Papier vor.

Der Landesrechnungshof hat vor wenigen Wochen in einem Prüfbericht den Vertrag mit der Reinigungsfirma in den Salzburger Landeskliniken (SALK) kritisiert. Konkret wurde bemängelt, dass die SALK auf Forderungen in der Höhe von 1,2 Millionen Euro gegenüber der Firma verzichtet habe. ...