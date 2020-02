Das burgenländische Modell soll im Salzburger Landesdienst umgesetzt werden. Das verlangen die Sozialdemokraten - und kopieren damit den erfolgreichsten Genossen in ihren Reihen. Treffen würde das nur 17 Personen.

Etwa 2450 Euro brutto. Ergibt unter dem Strich 1700 Euro netto. Mindestens. Für jeden.

Was der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei den Landesbediensteten einführt, soll künftig auch in Salzburg gelten. So lautet der Antrag der Sozialdemokraten, der ...