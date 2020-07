SPÖ: Auslagerung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG nicht um jeden Preis

Kämpferische Ansagen kommen kurz vor der Sommerpause von der SPÖ. Sozialstadträtin Anja Hagenauer fordert neue Coronatests für alle Seniorenwohnheime, Vizebürgermeister Bernhard Auinger stellt die von Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Aussicht gestellte Ausgliederung des Verkehrs aus der Salzburg AG infrage.

"Salzburg neu denken." So lautete das Motto der Pressekonferenz der SPÖ am Donnerstag - abgehalten gemeinsam mit dem neuen Landesparteichef David Egger. Tatsächlich ließen die Stadtregierungsmitglieder Anja Hagenauer und Bernhard Auinger mit neuen Aussagen aufhorchen.

"Nur wenn es einen Mehrwert für die Nutzer gibt"

SPÖ-Vizebürgermeister Auinger stellte die Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG infrage. Diese war von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verlautbart worden. Eine Steuerungsgruppe beschäftigt sich mit der Auslagerung in eine neue Stadt-Land-Gesellschaft. Auinger ist selbst Mitglied dieser Gruppe. Die SPÖ werde die Ausgliederung nicht um jeden Preis unterstützen, sagt er. "Es wird bereits kolportiert, dass für die Auslagerung jedes Jahr eine zweistellige Millionensumme budgetiert werden muss. Diese Summe ist nur zu rechtfertigen, wenn es einen Mehrwert für die Nutzer gibt. Wenn wir uns deswegen andere Dinge nicht leisten können, zum Beispiel in der Kinderbetreuung, wird es dazu ein Nein von der SPÖ geben. Es gibt ja auch noch das Projekt der Stadtregionalbahn, das auch viel Geld kosten wird."



Flächendeckende Coronatests in Seniorenwohnhäusern gefordert

Sozialstadträtin Anja Hagenauer zeigte sich beim Pressegespräch erfreut darüber, dass bisher alle städtischen Seniorenwohnheime coronafrei seien. "Aber wir sehen gerade, dass sich das schneller ändern kann, als man denkt." Sie fordere deshalb möglichst schnell neue Massentestungen. "Die letzten Tests waren im Mai abgeschlossen, nach einer Zeit des Lockdowns, in der es keine Besucher gegeben hat. Jetzt kann man in den meisten Seniorenwohnheimen wieder in die Zimmer der Bewohner. Wir brauchen schnell einen neuen Status quo", fordert Hagenauer. Wenn es nach ihr gehe, solle noch im Juli mit der Testung aller Bewohner und des gesamten Pflegepersonals begonnen werden.



Qualifizierte Pflegekräfte gezielt im Ausland anwerben

Hagenauer kritisierte zudem, dass das Land - insbesondere Soziallandesrat Heinrich Schellhorn - zu wenig für den in einigen Jahren drohenden Mangel an Pflegekräften tue. "Es ist ja schön, wenn jetzt einige Hundert in Ausbildung sind. Aber das hilft uns wenig, wenn in ein paar Jahren 2000 Pflegekräfte fehlen." Um gezielt qualifiziertes Personal aus dem Ausland anzuwerben, brauche es ein gemeinsames Vorgehen von Ländern und Bundesregierung.



Fokus in der Stadt Salzburg liegt auf günstigen Mietwohnungen

"Sehr stark mitreden" will die städtische SPÖ bei der Erstellung des Räumlichen Entwicklungskonzepts, kurz REK. Das aktuelle stamme aus dem Jahr 2007 und sei veraltet. Ressortzuständig für das REK ist ÖVP-Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler. Das REK sei die Basis für die künftige Stadtentwicklung und biete Chancen für die Neugestaltung. Im neuen REK müsse der Fokus unbedingt auf geförderten Mietwohnungen liegen, fordert die SPÖ. Stadträtin Anja Hagenauer sagt, sie erwarte sich von Unterkofler, einen "Masterplan Wohnen" bis zum Herbst vorzulegen. "Da kann der Schwerpunkt nicht auf Eigentum liegen. Zwei Drittel der Bürger wünschen sich mehr geförderte Mietwohnungen, das hat eine Umfrage von Unterkoflers Ressort ergeben", sagt Hagenauer.



SPÖ setzt auf die Ausweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau

Um günstiges Wohnen zu gewährleisten, müsse es mehr geförderte Mietwohnungen geben. Der Anteil liege in der Stadt Salzburg bei 28 Prozent - in Städten wie Wien oder Linz liege der Anteil der geförderten oder städtischen Wohnungen hingegen bei annähernd 50 Prozent. Im neuen REK müssten deswegen unbedingt Flächen für den geförderten Wohnbau ausgewiesen werden. Ob die Stadt dort selbst baue oder das Baurecht an eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vergebe, lässt sich Vizebürgermeister Bernhard Auinger offen. "Es hat in der Vergangenheit versäumte Chancen gegeben. Das Asfinag-Gelände hätte die Stadt auch selbst bebauen können." Die Obergrenze für geförderte Mietwohnungen liegt für Auinger bei zehn Euro pro Quadratmeter. "14 bis 20 Euro pro Quadratmeter, wie das bei privaten Anbietern verlangt wird, können sich viele nicht mehr leisten."

Landesparteichef David Egger erneuert seine Forderungen

Nach nicht einmal zwei Monaten als neuer Landesparteichef habe er schon an über 1000 Kilometer im Bundesland zurückgelegt und viele Gespräche geführt, sagte der neue Landesparteichef David Egger. Die Grundprobleme seien in Stadt und Land die gleichen. "Wohnen ist zu teuer und die Einkommen sind zu niedrig. Auch junge Menschen sollen sich eine Zukunft aufbauen können. Salzburg ist zu schön dafür, dass sich die Leute einerseits die Wohnkosten nicht mehr leisten können, andererseits aber die Anlegerwohnungen leer stehen."

Prompte Reaktion aus dem Ressort der ÖVP-Vizebürgermeisterin

Aus dem Büro der für die Stadplanung zuständigen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) kamen prompt Reaktionen auf die SPÖ-Pressekonferenz. Beim räumlichen Entwicklungskonzept (REK) sei man derzeit mit Grundlagenerhebungen beschäftigt. Im Herbst solle es den Startschuss für eine "intensive Bürgerbeteiligung" geben. Auch die Jugend solle eingebunden werden.

Die Umwidmungsflächen der Stadt Salzburg würden "ausschließlich für förderbaren Wohnbau ausgewiesen". Die preisdämpfende Wirkung zeichne sich bereits ab. Weiters seien 83 Prozent aller in den vergangenen zwölf Monaten auf den Weg gebrachten Wohnungen im förderbaren Wohnbau.