SPÖ beantragt Rund-um-die-Uhr-Ambulanz im KH Hallein

Mit der Eingliederung des Krankenhauses Hallein in die Landeskliniken wurden die Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz in Hallein zurückgefahren.Steidl: "Für Patienten sind Abweisungen unverständlich."

Wochentags ist ab 15.30 Uhr, am Wochenende ganztags geschlossen. Patienten würden abgewiesen - was für Betroffene unverständlich sei, so SPÖ-Klubobmann Walter Steidl. Er beantragt am Mittwoch im Landtagsausschuss, die Ausweitung der Öffnungszeiten auf eine "rund um die Uhr-Versorgung". Außerdem solle sichergestellt werden, dass es für eventuell notwendige stationäre Aufnahmen aus der unfallchirurgischen Ambulanz Betten gebe.





(SN)