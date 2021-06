SPÖ-Bezirksparteichef Michael Wanner zieht sich zurück

Michael Wanner (57) lässt die Stadtpolitik los und übergibt den Vorsitz der Stadt-SPÖ an Vizebürgermeister Bernhard Auinger (47). Die Übergabe soll am 14. Oktober bei der Bezirkskonferenz stattfinden. Wanner saß von 1999 bis 2018 im Gemeinderat und ist seit 2013 Bezirksvorsitzender. Vor einem Jahr hat der Bauhofleiter auch den SPÖ-Klubvorsitz im Landtag übernommen.

"Ich trete nicht mehr für den Bezirksparteivorsitz an. Es soll eine rechtzeitige Übergabe vor der nächsten Gemeinderatswahl geben, damit die Strukturen und die Partei so aufgestellt werden, wie das der designierte Spitzenkandidat und jetzige Vizebürgermeister Auinger einrichten will." Die Stadtpartei sei für die nächste Wahl finanziell bestens aufgestellt, sagt Wanner. Die Umfragen für die Stadt-SPÖ seien okay. "Sie zeigen einen Aufschwung für uns. Weil immer mehr Leute mitbekommen, dass die ÖVP nur für ihre Seilschaften und Großindustriellen arbeitet. Den Arbeitnehmern bleiben nur Almosen."

Wanner gilt als strategischer Kopf. Zuletzt hat er sich mit einem überraschend vorgelegten Rechtsgutachten auch in die Magistratsdirektor-Bestellung eingemischt und wesentlich dazu beigetragen, dass Harald Preuners Wunschkandidat nicht zum Zug kam. Was vor allem aufseiten der ÖVP die Frage aufwarf, wer in der Stadt-SPÖ eigentlich das Sagen habe - Wanner oder Auinger. Wanner verneint, dass es einen Wickel gegeben habe. "Wir waren immer abgestimmt. Zwischen mir und dem Bernhard passt kein Blatt Papier."