SPÖ-Chef schlägt Christian Kern als Aufsichtsratschef für die Salzburg AG vor

Im Wahlkampf zur Landtagswahl am 23. April gehen die Sozialdemokraten nun mit der Ausrichtung der Salzburg AG hart ins Gericht. Man gesteht aber auch einen Fehler ein.

Mehr Transparenz - das hat die Salzburger SPÖ auch am Freitag in Sachen Salzburg AG und Strompreise gefordert. SPÖ-Vorsitzender David Egger betonte, dass man den Leuten nicht mehr erklären könne, wozu man Windräder oder Wasserkraftwerke benötige, wenn es am Ende des Tages den teuersten Strom gebe. Wobei Egger im Wahlkampfmodus einmal mehr Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzenden Wilfried Haslauer angriff.

Seine Lösung des Problems: "Ich würde als Landeshauptmann sicher nicht Aufsichtsratsvorsitzender sein, sondern einen Profi hineinlassen. Einen Christian Kern, der ...