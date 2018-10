SPÖ fordert, dass auch Hallein zum neuen 365-Euro-Ticket für den Zentralraum gehören soll

Halleiner Vizebürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) will das Thema im nächsten Verkehrsausschuss diskutieren.

Der Halleiner SPÖ-Vizebürgermeister Alexander Stangassinger begrüßt die von ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll angekündigte Tarif-Reform mit einem 365-Euro-Bezirksticket für die Salzburger Öffis. In der Jahresnetzkarte für die Stadt Salzburg sind acht Umlandgemeinden inkludiert. Stangassinger, der am 10. März 2019 zur Bürgermeisterwahl antritt, will nun, dass auch Hallein Teil des Tarifs für die Salzburger Landeshauptstadt wird.

"Seit wann gehört Hallein nicht mehr zum Zentralraum", fragt er in Richtung Schnöll. Und:"Ich habe nichts dagegen, wenn das 365-Euro auch in Elixhausen oder Freilassing gilt. Es kann dann aber nicht sein, dass die Tennengauer Gemeinden innerhalb des Stadt- und Umlandbereichs Salzburg benachteiligt werden."

Quelle: SN