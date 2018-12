SPÖ fordert im Landtag mehr Tempo bei neuen Öffi-Tickets für Salzburg

Regierungsparteien verteidigen Zeitplan mit notwendigen Verhandlungen für umfangreichen Systemwechsel.

Der SPÖ geht es bei der Einführung des neuen Öffi-Jahresnetzkartensystems, das sehr viel günstiger sein wird als bisher, viel zu langsam. ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll will die neuen Tickets für den Zentralraum (365 Euro), einzelne oder mehrere Bezirke sowie das gesamte Bundesland (595 Euro) mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 einführen. Es sei nicht einzusehen, dass das erst in einem Jahr kommen solle, stellte die SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner am Mittwoch im Landtag fest. In einer dringlichen Antrag forderte ihre Partei, dass das neue Ticketsystem bereits im ersten Quartal 2019 eingeführt werden müsse. Jeder Tag ohne die neuen Tarife sei auch für den Klimaschutz ein verlorener Tag.