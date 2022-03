SPÖ fordert mehr Prüfer für den Landesrechnungshof

Antrag dazu wird im kommenden Ausschuss des Salzburger Landtages behandelt.

Mit dem Bericht zu den "Tätigkeiten der Grundverkehrskommissionen im Pinzgau" hat der Landesrechnungshof erhebliche Mängel in Verfahren aufgedeckt, wenn darüber zu entscheiden war, ob Grünlandverkäufe zu genehmigen sind. Und der SPÖ, die die Prüfung beauftragt hatte, reichlich Munition geliefert, sich auf Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) einzuschießen. Die Partei will die Kontrollinstitution stärken. Der Rechnungshof verfüge über 15 Dienstposten, Kärnten habe 23, heißt es im Antrag, der am Mittwoch in der Ausschusssitzung des Landtags behandelt wird. Darin fordert die SPÖ, den ...