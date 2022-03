SPÖ-Gemeinderat wird neuer Chef der Emco-Klinik

Tarik Mete tritt mit 1. April die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Thomas Kreuz an. Beruf und Politik - Mete bleibt SPÖ-Gemeinderat in Salzburg - will er weiter streng trennen.

SN/Stefanie Schenker Tarik Mete wird Geschäftsführer der Privatklinik am Dürrnberg bei Hallein.