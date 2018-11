SPÖ kritisiert den Bericht des Kontrollamts zur Bücherei

"Die beiden Prüfer sind keine Betriebswirte", sagt Gemeinderat Wolfgang Gallei. Er sieht einen Fehler in den Berechnungen des Kontrollamts.

Die Kritik des städtischen Kontrollamts an der Entscheidung der Salzburger Stadtpolitik, die Räumlichkeiten in der Neuen Mitte Lehen anzumieten und nicht zu kaufen, will SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Gallei nicht so einfach hinnehmen. Heute, Montag, steht das Thema auf der Tagesordnung des Kontrollausschusses.

Ende 2008 war die städtische Bücherei nach Lehen übersiedelt. Beschlossen worden war das im September 2004 im Salzburger Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Bürgerliste - gegen die Stimmen von Bernhard Carl (Bürgerliste) und jene der FPÖ. Somit hat es eine breite politische Mehrheit für die Mietvariante gegeben. "Alle waren in diese Entscheidung miteingebunden", betont Gallei.

Mit der Variante der Miete sei die Stadt finanziell deutlich schlechter gefahren als mit einem Kauf, kritisiert jetzt das Kontrollamt. Denn im scheinbar günstigeren Mietangebot seien wichtige Punkte wie ein Restwert des Gebäudes bzw. ein möglicher Verkehrswert nicht berücksichtigt worden. Dabei hätte es sich um zumindest vier Millionen Euro gehandelt.

"Für mich ist diese Kritik nicht nachvollziehbar", sagt Gallei. Die Finanzverwaltung des Magistrats unterliegt der Kameralistik. "Und dort gibt es finanztechnisch betrachtet weder Abschreibungen noch Restwerte. Die Kameralistik kennt nur jährliche Belastungen im Haushalt. Dass damals alle Berechnungen auf Basis der Kameralistik gemacht wurden, kann man den Beamten nicht vorwerfen", argumentiert der SPÖ-Politiker. Noch heute gilt im Magistrat die Kameralistik, auch wenn ein Umstieg auf die doppelte Buchführung, genannt Doppik, in Vorbereitung ist. "Das Kontrollamt vergleicht hier also Äpfel mit Birnen", sagt Gallei.

Als Eigentümer hätte die Stadt Salzburg zudem jährliche Rücklagen für Instandhaltungen beiseitelegen müssen. "Die wurden in der Berechnung des Kontrollamts für die vermeintlich günstigere Kaufvariante aber nicht berücksichtigt", ergänzt Gallei. Dazu heißt es in einem internen Protokoll aus dem Büro des früheren Bürgermeisters Heinz Schaden: "Als Eigentümerin würde die Stadt nach einem Zeitraum von zum Beispiel 33 Jahren relativ hohe Aufwendungen für die Sanierung des dann abgenutzten Gebäudes zu tragen haben, bei einer Miete trifft dieser Aufwand den Eigentümer." Die Präferenz der Stadt für eine Mietvariante wurde gegenüber dem Immobilienentwickler und Eigentümer UBM im April 2004 in einem Gespräch kundgetan.