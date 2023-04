SPÖ-Mitglieder haben die Wahl: Stehender Applaus für Andreas Babler

Nach einem Abend mit dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler in Hallein ist die Botschaft klar: Mit ihm an der Spitze der SPÖ würde der Kurs klar nach links gehen.

Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler will neuer SPÖ-Bundesparteichef werden. Am Donnerstagabend füllte er das Ruperti-Gwölb im Bräustübl Kaltenhausen und bekam am Ende stehenden Applaus.

Wer den Salzburger Landtagswahlkampf mitverfolgt hat, fühlte sich am Donnerstagabend in Hallein durchaus an Kay-Michael Dankl erinnert, den Spitzenkandidaten der KPÖ plus, den Politikwissenschafter als "Parade-SPÖler" bezeichnen. Auch Andreas Babler spricht Dialekt und verfügt über herausragende rhetorische Fähigkeiten. Inhaltlich plädiert der Bürgermeister der niederösterreichischen Kleinstadt Traiskirchen während seines mehr als einstündigen Vortrags für einen Politkstil mit starken sozialarbeiterischen Zügen. Genauso wie ihn der kommunistische Gemeinderat pflegt. "Wir müssen wieder vor Ort Vertrauensorganisation sein."

Der Termin in Hallein sei ...