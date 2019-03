Ein geplantes Wohnbauprojekt sorgt in der Flachgauer Gemeinde für Diskussion.

Dass ausgerechnet die Salzburg Wohnbau als gemeinnützige Wohnbaugesellschaft in Neumarkt mit Anlegerwohnungen wirbt, stößt dem dortigen SPÖ-Bürgermeisterkandidaten David Egger sauer auf: "Wir brauchen in Neumarkt keine Anlegerwohnungen, mit denen sich Wohlhabende an Weniger- und Normalverdienenden bereichern, sondern leistbaren Wohnraum für ...