SPÖ-Parteitag in Salzburg: David Egger erhält 93,3 Prozent

Der 35-Jährige stellte sich am Samstag seiner ersten Wahl zum Parteichef der Sozialdemokraten in Salzburg. Und die Genossen kamen zahlreich.

Etwas nervös blickte Landesparteigeschäftsführer Gerald Forcher am Samstag in der Salzburger Innenstadt auf sein Smartphone und checkte mehrfach und fast minütlich die Uhrzeit. Pünktlich um 10 Uhr sollte der 43. Landesparteitag der Sozialdemokraten in der Szene am Anton-Neumayr-Platz starten, um den neuen Parteivorsitzenden David Egger nach zwei Jahren und zweimaliger coronabedingter Verschiebung auch offiziell von den Genossen an die Parteispitze wählen zu lassen. Aber um 9.45 Uhr war von der Bundesparteivorsitzenden noch keine Spur. Während die Bundesbahn-Musikkapelle Bischofshofen am Vorplatz ...