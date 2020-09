SPÖ-Stadträtin appelliert: Stadt Salzburg soll 20 Kinder aus Moria aufnehmen

Sie schäme sich für eine solch inhumane Politik, sagte Salzburgs Sozialstadträtin am Montag.

SPÖ-Stadträtin Anja Hagenauer drängt auf eine Aufnahme von Kindern aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria. "Verdammt noch mal, das sind Kinder. Wenn wir die Möglichkeit haben, zu helfen, dann sollten wir helfen. Ich schäme mich zutiefst, wie man politisch auf dem Rücken von Kindern so eine inhumane Politik machen kann", sagte Hagenauer in Richtung (Bundes-)ÖVP. Die Stadt Salzburg werde doch wohl 20 Kinder unterbringen können. "Das kann wohl nicht so schwer sein. Wir sind eine Menschenrechtsstadt. Eigentlich".

