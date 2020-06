Der gebürtige Saalfeldener Walter Steidl verabschiedet sich am 1. Juli in den Ruhestand. Der bibelfeste Sozialdemokrat - so bezeichnet er sich selbst - im Gespräch mit den Pinzgauer Nachrichten.

SN/SW/ BARBARA GINDL / APA / pictur Walter Steidl schultert hier seine Enkelin Mia, die die Nähe des Opas sichtlich genießt.