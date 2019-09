SPÖ will Kurzparkzonen auf das gesamte Salzburger Stadtgebiet ausweiten

Im Süden der Stadt und in Schallmoos gilt bereits eine gebührenfreie Zone. Seither verlagere sich das Gratis-Parken aber in jene Zonen, in denen noch keine Kurzparkzone gilt.

SN/Robert Ratzer Seit Juli 2018 gilt die gebührenfreie Kurzparkzone in den Straßen beidseits der Alpenstraße. Seit heuer hat auch Schallmoos eine Kurzparkzone verordnet bekommen. Weitere sollen folgen.