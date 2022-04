Sprachhilfe gibt es bald nur noch auf Ukrainisch

Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Sprachhelfer für Sprachen nicht mehr in Schulen tätig sein. Wie es weitergeht, ist offenbar noch nicht geklärt.

Die Sprachhelfer des Vereins Akzente werden ab dem kommenden Schuljahr die Schulen nicht mehr unterstützen. Diese Nachricht, die sich seit ein paar Tagen an Salzburgs Brennpunktschulen wie ein Lauffeuer verbreitet, bestätigt nun das Büro der Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Das Projekt war während der Flüchtlingssituation im Jahr 2015 gestartet worden. Aktuell gibt es noch Sprachhelfer für Somali, Farsi/Dari, Paschtu, Kurdisch und Rumänisch. Mittlerweile sei der Bedarf an arabischen Sprachen nicht mehr gegeben, man stelle das Projekt auf Ukrainisch bzw. Russisch um, heißt es aus dem Büro der Landesrätin.

Lehrerin Magdalena Mayregg, die in einer Salzburger Mittelschule eine Deutschförderklasse leitet, hat noch großen Bedarf an den bisherigen Sprachhelfern. Drei der sechs Mitarbeiter des Vereins Akzente sind in ihrer Klasse tätig, zwei davon jeweils zwei Stunden pro Woche. "Sie unterstützen mich sprachlich auf ganz vielen Ebenen", sagt Mayregg.

Die Deutschförderklassen wurden im Jahr 2018 für Schülerinnen und Schüler eingeführt, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. 13 Schüler hat Mayregg in ihrer Klasse, sie sprechen elf verschiedene Sprachen.

Im Unterricht behelfe man sich mit Bildtafeln sowie mit Händen und Füßen, sagt Magdalena Mayregg. "Wenn es um Gefühle geht, wird es dann schwieriger." Gerade Flüchtlingskinder hätten oft mit persönlichen Problemen zu kämpfen, hier seien die Sprachhelfer wichtig, um eine Beziehung zu dem Kind aufbauen zu können.

Neben der Unterstützung im Unterricht würden die Sprachhelfer auch häufig für Dolmetschtätigkeiten gebraucht, sagt Dagmar Neyer, Direktorin der Mittelschule Lehen. 24 Sprachen würden an ihrer Schule gesprochen. Bei einfachen Angelegenheiten finde sich schnell ein Schüler, der übersetzen könne. "Aber bei pädagogisch wichtigen Themen wie Sonderförderbedarf oder anderen Eltern-Lehrer-Gesprächen sind die Sprachhelfer für uns sehr wichtig." Gerade bei Rumänisch würde der Bedarf stark steigen.

Noch ist aber offenbar noch nicht klar, wie es mit der Sprachhilfe in den Schulen weitergeht. Der Großteil des Budgets für die Sprachhelfer kommt aus der Bildungsabteilung des Landes. Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) sagt, dass man prinzipiell das System beibehalten wolle und es Bestrebungen gebe, die Sprachhelfer direkt in der Bildungsabteilung anzusiedeln. In den Schulen ist man aber skeptisch, dass das Projekt dann in derselben Form weitergeführt wird. Denn der Vorteil bei dem jetzigen Projekt sei, dass man die Sprachhelfer jederzeit unbürokratisch um Hilfe bitten könne.

Bei der Bildungsdirektion spricht man nur von der Kündigung einer Sprachhelferin für Rumänisch: Diese soll im Herbst als Lehrerin arbeiten. Das Angebot an Sprachhilfe werde laufend angepasst, man kümmere sich darum, dass die Schulen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Für Lehrerin Magdalena Mayregg sind die Sprachhelfer jedenfalls unentbehrlich. "Ich kann ohne ihre Hilfe schon unterrichten. Aber der Unterricht wird dann keinem wünschenswerten Standard mehr entsprechen."