St. Georgen baut sich ein neues Zentrum

Die Flachgauer Gemeinde setzt ein Bauprojekt nach dem anderen um. Vorübergehend wird das Amt bei der Kirche Unterschlupf finden.

Die Schülerinnen und Schüler der sieben Klassen in der komplett sanierten Volksschule in Eching lernen in diesem Schuljahr hinter neuen Fenstern, Fassaden und Raffstoren. Die Fassade ist nicht ganz gewöhnlich, Flächen einer Photovoltaikanlage fallen auf. Gemeinsam mit der PV-Anlage auf der Turnhalle und der Solaranlage auf dem Dach erzeuge sie Strom und Warmwasser für Schule und Kindergarten autark. Und mit dem Warmwasser aus dem großen Boiler werde außerdem eine benachbarte Siedlung versorgt, erklärt Amtsleiter Matthias Hochradl.

Laut Bgm. ...