St. Johann bastelt weiter an seinem neuen Stadtzentrum

Zwei Stadträte haben neuen Schwung in das Projekt "Postareal neu" gebracht. Eine Studie soll den Weg weisen, es gibt aber nach wie vor beträchtliche Hürden.

Die Stadtpolitik in St. Johann ist vorsichtig geworden, was Ankündigungen zum Zukunftsprojekt Postareal betrifft. Auf einem 9000 Quadratmeter umfassenden Grundstück im Obermarkt soll ein echtes Stadtzentrum entstehen - so das Ziel, das bereits vor vielen Jahren ausgegeben wurde. Jene Fortschritte, die sich die Bevölkerung erhoffte, gelangen aus verschiedenen Gründen nicht. Die Kritik an den Stadtoberen wurde immer lauter, die Politik im Gegenzug leiser, man gab nur ungern Einblick in den aktuellen Planungsstand.

Nun gibt es Neuigkeiten. Die mittlerweile ...